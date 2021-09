Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije: Več ko bo v Ljubljani stanovanj, več ljudi se bo sem preselilo

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v takem gradbenem zagonu, kot še nikoli prej, o čemer govorijo tudi podatki. Če so investicijski odhodki leta 2015 znašali zgolj dober milijon, leto kasneje pa pet milijonov evrov, so ti lani znašali kar 65 milijonov evrov. Če je sklad leta 2015 imel v lasti 3429 najemnih stanovanj, naj bi se ta številka do konca letošnjega leta povečala na 4703, skupaj s stanovanji v lasti družbe Spekter, prevzete konec leta 2017, pa na kar 6763.