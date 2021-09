Goran Vojnović: Seznam prepovedanih žaljivk

Spoštovane bralke in spoštovani bralci, namesto tokratne kolumne sem za vse, ki ste na tesnem z denarjem ali pa imate načelne težave s prispevanjem zajetnejših količin denarja v državni proračun, pripravil krajši seznam žaljivk, ki se jim bo po sprejetju novele zakona o varovanju javnega reda in miru v prihodnje treba izogibati, če se boste želeli izogniti denarni kazni do 1000 evrov.