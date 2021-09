Boris Dežulović: Jebemti zdaj teh 1000 evrov

Že skoraj 35 let se poklicno ukvarjam z javnim žaljenjem ljudi, družbenih skupin in skupnosti, držav, državnih institucij in celih narodov, zato sem – razumljivo – z velikim zanimanjem spremljal sprejemanje amandmajev k zakonu o zaščiti javnega reda in miru v bratski Republiki Sloveniji.