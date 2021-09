Plaval je namreč zato, da bi spodbudil, motiviral vse, ki želijo pomagati, da prispevajo svoj delež za ureditev šolskega oddelka v Otroškem domu Maestral. Gre za ustanovo, ki skrbi za otroke in mlajše polnoletne osebe brez staršev. »Bilo je težkih devet ur, težak boj. Kmalu potem, ko sem skočil v vodo, se mi je na vrat prilepila meduza in močno me je peklo, a niti za trenutek nisem pomislil, da bi odnehal. Morali smo priti do cilja, moral sem preplavati to, kar sem obljubil. Moral sem narediti to za vse otroke Maestrala,« je povedal Goran Jurišić. Z njim je celotno pot preplavala tudi mlada plavalka Antonia Buličić, sicer članica Kluba za daljinsko plavanje Split, in na svoj način prispevala k humanitarni akciji. Ravnateljica doma Maestral Jelena Burazin ni mogla skriti solz veselja. V domu, v katerem trenutno biva 50 otrok, so seveda veseli vsake donacije. Z denarjem, ki sta ga zbrala pogumna plavalca, bodo opremili oddelek, ki je namenjen šolanju.