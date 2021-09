Poklukar je opozoril, da se v bolnišnicah zdravijo ljudje vseh starosti, tudi mladi. Po njegovih besedah je povprečna starost bolnikov od 61 do 62 let, na intenzivnih oddelkih pa 59 let. Zato je vse starejše od 50 let pozval k cepljenju.

Iz UKC Ljubljana so sicer sporočili, da je najmlajši bolnik, ki zaradi težkega poteka bolezni potrebuje bolnišnično zdravljenje, star 24 let, najmlajša oseba, ki potrebuje intenzivno terapijo, pa ima 27 let.

V zadnjih dneh je sicer opažen porast ljudi, ki se odločajo za cepljenje, je povedal minister. Po njegovih besedah se je v tem tednu doslej cepilo okoli 24.000 ljudi. »Epidemija ni problem zdravstva, je naš skupen problem, zato nas mora povezovati,« je državljanom sporočil Poklukar.

Pahor je vse državljane, ki tega še niso storili, pozval k razmisleku o cepljenju. Tudi on je še posebej nagovoril vse starejše od 50 let, saj veljajo za posebej ogroženo skupino. »S tem ne zavarujete le sebe, pač pa tudi svoje otroke,« je poudaril predsednik.

Pahor: Znanosti moramo zaupati Pozval je k strpnosti, saj da bomo le skupaj lahko premagali stisko, v kateri smo se znašli. »Razumem, da imamo ljudje različna stališča, a znanost pravi, da je cepivo varno in znanosti moramo zaupati,« je dejal Pahor. Opozoril je, da časa ni več veliko, saj je zdravstveno osebje že sedaj podvrženo velikim obremenitvam. Infektologinja in članica strokovne skupine Bojana Beović je poudarila, da je namen cepljenja ohranjati delujočo družbo. Velik del delujoče družbe pa po njenih besedah predstavljajo tudi šole. »Treba je prevzeti odgovornost in s cepljenjem zagotoviti, da bodo šole odprte,« je pozvala. Otrokom pa je priporočila samotestiranje.