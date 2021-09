Ugledni domači in tuji kadrovski strokovnjaki in menedžerji nam bodo predstavili smernice in novosti na kadrovskem področju, ki sta jih povzročili digitalizacija in pandemija covida-19. Obravnavali bomo modele kadrovske funkcije, ki pripomorejo k ustvarjanju dodane vrednosti, in poti za doseganje konkurenčnosti na ravni vodenja in kadrov. Veščine, ki jih "bodoči voditelji" potrebujejo že danes in jih bodo še bolj v prihodnosti, so ključnega pomena, zato bomo predstavili, kako prilagajati kulturo vodenja voditeljstvu za prihodnost. Osrednje predavanje prof. dr. Walterja Jochmanna, direktorja in partnerja v nemškem podjetju Kienbaum, bosta dopolnjevali predstavitvi dr. Anne-Marie Karl (Kienbaum, Nemčija) in Yogija Srirama (Larsen Toubro, Indija). Domači in tuji kadrovski menedžerji in strokovnjaki bodo delili izkušnje v razpravi o »Kadrovskem področju po pandemiji in novih delovnih ekosistemih, ponovnem učenju in novih veščinah«. Rezultate raziskave društva VTIS (Društvo v tujini izobraženih Slovencev) z naslovom »Kako globalno zanimivi delodajalci privabljajo in ohranjajo talente« pa bo predstavila gospa Kristi Hodak (VTIS in McKinsey & Company, Velika Britanija).