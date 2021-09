V torek so se začele skupne vojaške vaje Rusije in Belorusije Zahod 2021, ki bodo potekale ves teden na ozemlju obeh držav, pa tudi na Baltskem morju. To je vznemirilo Poljsko in baltske države, pa tudi preostali del Nata. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da se teh vojaških vaj udeležuje 200.000 vojakov, 80 letal in helikopterjev, 15 ladij in okoli 300 tankov. Sodelujejo tudi vojaki iz Armenije, Indije, Kazahstana, Kirgizije in Mongolije.

V Natu opozarjajo, da bi na teh vojaških vajah lahko po naključju prišlo do incidenta, ki bi bil toliko bolj nevaren, ker je Rusija ob meji z Ukrajino letos skoncentrirala svoje sile. »Tako obsežna vojaška vaja, kot je Zahod 2021, v kateri je tako veliko število vojakov, bi bila lahko povezana s številnimi provokacijami,« pa je v sredo v Sejmu izjavil poljski premier Mateusz Morawiecki. Dodal je, da je zaradi teh vojaških vaj in po eksplozijah na beloruski strani meje predsednik Andrzej Duda na zahtevo njegove vlade ob meji z Belorusijo razglasil izredno stanje. Doslej je sicer vlada trdila, da je tam izredno stanje zaradi pritiska migrantov.

Rusija miri: Vaje so za obrambo Namestnik ruskega obrambnega ministra Nikolaj Pankov pa je izjavil, da so vaje obrambnega značaja. V sredo je Rusija poslala lovce suhoj su-30 na zahod Belorusije, ker naj bi odslej obe državi skupaj patruljirali na meji s Poljsko in Litvo. Vsekakor gre za vse večje povezovanje med državama. Kremelj se je izkazal za življenjsko pomembnega zaveznika samodržca Aleksandra Lukašenka, potem ko je Zahod sprejel sankcije po nasilnem zatrtju lanskih protestov, ki so izbruhnili, ker je avgusta 2020 Lukašenko (na oblasti je od leta 1994) goljufal na predsedniških volitvah. Na zadnjih takšnih vojaških vajah, ki so bile leta 2017, Lukašenko na primer ni hotel sodelovati. Zdaj pa je začetek skupnih vaj sovpadel s srečanjem med Putinom in Lukašenkom v Kremlju. Kot pravi dr. Aleš Maver, dober poznavalec Belorusije, je Putin lani tudi s kadrovsko in finančno pomočjo podprl Lukašenka in njegovo stopnjevanje represije: »Belorusija je postala nekakšen 'testni poligon' za podreditev družbe v Rusiji in to na enak način. Putin se strahovito boji zmage demokratičnega gibanja v neposredni soseščini, saj bi lahko iskrica preskočila v Rusijo, hkrati pa računa, da si bo lahko zaradi Lukašenkove šibkosti popolnoma podredil in morda celo neposredno priključil Belorusijo.« A Maver tudi opozarja, da Putin s takšnimi namerami nedvomno ogroža geopolitično navezavo Belorusije na Rusijo. »Najbrž bo naslednji izbruh gibanja proti Lukašenku, če in ko do njega pride, hkrati tudi izrazito protiruski.«