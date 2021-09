Najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković je uspešno preskočil oviro številka 26. Podobno kot številne pred tem. Devetič letos je na turnirju največje četverice premagal tekmeca, ki je dobil prvi niz. Drama uvodnega niza proti Matteu Berrettiniju je trajala 78 minut, ko je dal Italijan gledalcem v kompleksu Arthurja Asheja slutiti, da morda spremljajo dvoboj leta. Niso ga. Srb je v nadaljevanju dvoboja znova našel pravi ritem in v dobrih dveh urah nadigral tekmeca s 6:2, 6:2, 6:3. »Nesrečni« Italijan je tretjič letos na največjih turnirjih občutil Đokovićevo moč. Srbu je sicer na treh grand slamih (v Parizu, Londonu in New Yorku) vzel po en niz, dokazal, da sodi med najboljše igralce sveta, a vselej stisnil roko številki 1.

Do velikega meta, koledarske osvojitve vseh štirih največjih turnirjev, Novaka Đokovića ločita še dve zmagi. Trenutno se zdita najvišji prepreki v karieri. Prvi nasprotnik bo Alexander Zverev. Nemec je edini igralec letos, ki je Đokoviću povzročil rane ob grenkobi poraza, ko ga je izločil v polfinalu olimpijskega turnirja v Tokiu. Številki 1 svetovnega tenisa je preprečil osvojitev zlate olimpijske kolajne, ki je še nima v svoji zbirki. V medsebojnih dvobojih vodi Đoković s 6:3, Srb pa je dobil tudi oba preostala letošnja dvoboja. Oba sta bila zelo tesna, največ pozornosti pa je zbudil dvoboj v četrtfinalu OP Avstralije, kjer je bil Beograjčan boljši s 6:7 (6), 6:2, 6:4, 7:6 (6).

»Ponosen sem na zmago nad Novakom v Tokiu. Zaostajal sem z 0:1 v nizih ter bil v drugem v rezultatskem zaostanku, ko mi je odvzel servis. Našel sem energijo in igro, da sem se vrnil v dvoboj ter ga uspešno pripeljal do konca. Do Tokia se je zdelo, da Đoković letos ne zna izgubiti pomembnega dvoboja. Po Tokiu je drugače. Vemo, da ga lahko premagamo,« je po četrtfinalni zmagi nad Lloydom Harrisom povedal Alexander Zverev. Besede, ki obetajo nov teniški spektakel.

V drugem moškem polfinalu je favorit izrazit. To je Daniil Medvedjev, v zadnjih treh letih eden najboljših igralcev na trdi podlagi. Rus se bo pomeril z 21-letnim Felixom Augerjem - Aliassimom, ki je v New Yorku z uvrstitvijo v polfinale vendarle potrdil svoj talent. Kanadčan je na OP ZDA prikazal vrhunski tenis in nobenega dvoma ni, da Medvedjeva na poti do druge uvrstitve v finale v New Yorku čaka letošnja najvišja ovira.