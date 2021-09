Počivalšek je v pogovoru ob sklepu prvega dneva finančne konference pojasnil, da ponovnega zaprtja države zaradi epidemije ne bo, saj imamo po eni strani dovolj cepiva, po drugi pa ni moč pričakovati, da bo država v finančni pomoči gospodarstvu tako darežljiva kot v prejšnjih epidemičnih valovih. »To se ne bo več zgodilo, ker imamo možnost, da z ukrepi na zdravstvenem področju to pandemijo zajezimo,« je dodal.

Je pa Počivalšek zato napovedal, da bodo naredili nekaj korakov naprej, ki bi jih morali že prej. »Mislim na trd odnos do vprašanja preboleli - cepljeni,« je dodal.

Kot je navedel, bodo najprej v državni upravi pokazali, da je to možno, saj jim obstoječa zakonodaja na zdravstvenem področju in področju varstva pri delu »omogoča, da od nas, ki smo v stiku z ljudmi, zahtevamo, da to naredimo na dva načina: ali smo preboleli ali pa cepljeni. Ne govorim več o testiranju«.

Od gospodarstva pa Počivalšek pričakuje, da bodo izkoristili obstoječo zakonodajo do te mere, da se bo to zgodilo tudi v smeri, kot je pri severnih in zahodnih sosedih. »Ne moremo biti talci zgodbe, ki se izkorišča tudi za obračunavanje na političnem področju,« je še dodal minister.

Počivalšek je sicer izpostavil, da v javnosti vlada napačna percepcija, da Hrvaška prevzema slovensko gospodarstvo, medtem ko je dejansko slovenskih investicij na Hrvaškem za enkrat več kot hrvaških v Sloveniji. Prevzemi, kakršnega je na Hrvaškem naredil Petrol, so po njegovem pomembni in predstavljajo »odprta vrata slovenskemu gospodarstvu na teh trgih«.

Slovenski BDP je medtem dosegel močan odboj, tako da so številke že na ravni predkoronskega leta 2019. To je minister pripisal hitremu ukrepanju vlade v prvi fazi pandemije, kar je omogočilo ohranitev tako delovnih mest kot podjetij.

Največji izziv za slovensko gospodarstvo bo po njegovem sicer vprašanje ustrezne delovne sile. Naša država je namreč pri nižjih plačah konkurenčna, kjer je treba ljudi plačati več, pa »imamo hude težave«. Ob tem je Počivalšek obžaloval, da v sklopu zakona o debirokratizaciji ni bila sprejeta socialna kapica. »Če hočemo preiti iz komercializacije mišic v komercializacijo možganov, bo treba tu narediti korak naprej,« je ocenil.

Počivalšek se zavzema tudi za to, da vlada začne s procesom premišljene privatizacije podjetij v državni lasti. V to kategorijo sodi tudi področje hotelirstva. Gre za panogo, ki se mora internacionalizirati tako na lastniškem področju kot na področju gostov, je ocenil.