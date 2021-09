Res, delo na domu je lahko, kot kažejo raziskave in menijo mnogi izvedenci, velika priložnost za drugačno življenje, celo bolj izpopolnjeno in takšno, kjer je več časa za družino in prosti čas. Če nič drugega, ni poti v službo, manj je praznega prometnega tavanja.

Je pa za uspeh takšnega modela nujen premik v glavi: tako zaposlenih kot vodilnih v podjetjih. Vodilni se morajo zavedati, da zaposleni ne more biti na razpolago 24 ur na dan, pač pa mora imeti možnost in pravico izključiti računalnik ter ugasniti telefon. Medtem se mora zaposleni zavedati, da tudi takšno delo zahteva discipliniranost in predanost. Če tega ne upoštevamo, potem hitro potonemo – vse do depresij, nezadovoljstva, izčrpanosti, izgorelosti.

Pa vendar bodimo optimistični: pred dvajsetimi leti in več so pri nas precej ognjevito razpredali ob vprašanju, kako obrniti tokove centralizacije države in družbe, zaustaviti beg možganov iz manjših krajev v večje in zagotoviti bolje plačana delovna mesta za mlade na podeželju. Razen razpredanja od vsega skupaj ni bilo skoraj nič. Vse do danes, ko se je možna pot pokazala tako rekoč sama od sebe. Nedeljski dnevnik