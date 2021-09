V Slovenski kinoteki je Društvo slovenskih režiserjev v sredo sedmič podelilo stanovske nagrade na področju filmske in televizijske režije. Režiser in scenarist Mako Sajko je prejel nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo, podelili pa so tudi pet enakovrednih nagrad Štigličev pogled za izjemno režijo.

Komisijo so sestavljali Varja Močnik (predsednica), Saša Eržen in Matjaž Ivanišin, ki so bogati dokumentarni opus Maka Sajka v utemeljitvi opisali kot »resnično izjemen« ter opozorili na silovitost in vsebinsko angažiranost njegovih kratkih filmov, kot so bili Kaj za vas? (1962, o poskusu ukinitve ljubljanske mestne tržnice), Strupi (1964), Samomorilci, pozor! (1967, o visoki stopnji samomorov med mladimi), Slavica exception (1971, o striptizeti) in Promiskuiteta (1974).

Nagrade Štigličev pogled so prejeli Lun Sevnik za režijo študijskega igranega filma Igra, Katarina Rešek - Kukla za režijo opusa glasbenih spotov iz leta 2020, Sebastian Korenič Tratnik za režijo študijskega dokumentarnega filma Gmajna, Sara Kern za režijo kratkega igranega filma Zbogom, Vesna ter Klemen Dvornik in Matevž Luzar za režijo televizijske nadaljevanke Jezero. gb