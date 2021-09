V Šmartnem v Goriških brdih se je sinoči začel Brda Contemporary Music Festival (BCMF), ki bo potekal še danes in jutri. Enajsto leto ga s skupino zanesenjakov pripravlja domačin Zlatko Kaučič, ki ima kot kreativni bobnar in tolkalec velik mednarodni ugled, doma pa so se mu med drugim poklonili z nagrado Prešernovega sklada.

Glasbeni otoček sredi vinogradov privabi veliko slovenskih glasbenikov, prijetno stičišče inovativne in improvizirane glasbe pa je mikavno tudi za izvajalce iz tujine. Sodobna ustvarjalna glasba tu sobiva še z drugimi umetnostmi, na primer vizualno umetnostjo in plesom.