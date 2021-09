Maskota Domžal, ki so jo najmlajši občani že dodobra posvojili, je Hrošček Simon. Hrošček Simon ima svojo pravljico z naslovom Hrošček Simon širi zadovoljstvo, svojo pesmico in svoj ples. Običajno se predstavi takole: »Hrošček Simon živi v Železni jami skupaj s svojim dedkom in zelo rada se skupaj potepata po naši občini – velikokrat prideta v Domžale, se peljeta z vlakom, si ogledata film v Kulturnem domu Franca Bernika, se sprehodita po Grobeljskem drevoredu, kolesarita ob Kamniški Bistrici in še marsikaj drugega. Ko boste postali šolarčki, vas bo Hrošček tudi obiskal v vaši novi osnovni šoli.«

Jutri se bo dogajanje začelo ob 10. uri, na odru pa se bodo zvrstili: najprej glasbena pravljica Izgubljeni slamnik, sledili bodo Trkaj in repki, potem bo na vrsti Pika Nogavička, nato Petjin kolesarski izlet. Po literarnem pogovoru vas bodo presenetili še velikanski milni mehurčki. Toda zanimivo bo tudi pod odrom. Tam bodo številne ustvarjalne delavnice, na razpolago bo športni poligon, lahko boste igrali mini golf ali pa se sprehodili po knjižnem sejmu.

Zabavno bo tudi v Šumberku. Otroci bodo namreč v Pravljičnem Šumberku na nadvse pomembni misiji. Lisički bodo pomagali najti izgubljeni slamnik, ki je zanjo in tudi za vse druge živali v Šumberku ter celo za vse ljudi v Domžalah sila pomembna reč. Pri tem bodo spoznali zgodbo o slamnikih iz Domžal, odpotovali v prazgodovino tega kraja in odkrivali pravljično lep gozd Šumberk, poln raznolikih dreves, živali in kraških jam. vav