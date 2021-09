Svetovno slavo je kava pridobila na račun kofeina in svojih poživljajočih atributov. Z globalizacijo je postala del množične potrošnje. Danes jo lahko pijemo kjer koli in kadar koli. V zadnjem obdobju kavno industrijo prebuja trend tretjega vala, ki v ospredje postavlja proizvodnjo visokokakovostnih specialnih kav in kavo dviguje z nivoja vsakdanje dobrine ob bok vrhunskim produktom, kot so izbrana vina, piva, siri, čokolade…

Vse več ljubiteljev kave zanima tudi njen okus. Okusna skodelica kave preseneti. Dober okus je tisti, ki pitje kave spremeni v užitek, pitje kave dobi širše in popolnoma drugačne dimenzije od zgolj hitrega srka kofeina. Tudi Festival kave Vrhnika je dogodek, ki je v prvi vrsti namenjen predstavitvi slovenskih mikropražarn kave in butičnim blagovnim znamkam, ki so na tak ali drugačen način povezane s kavo.

Letos bo na Vrhniki že peti tovrstni festival, vendar žal zaradi epidemije ne bo na primer izobraževalnih delavnic, bodo pa z veseljem z vami poklepetali ter delili nasvete in navdušenje. In pa – z izborom kav vas bodo ponovno popeljali na zelo različne konce sveta. Najprej je tu Etiopija in banco gotete. Še en nov okus, ki ni vsakdanji. Odlična Etiopija, naravno procesirana s sušenjem na soncu, ki bi jo lahko poimenovali kavna zvezda iz regije Yirgacheffe. Blesti z okusi pomaranče, limete in lešnika v pookusu. To je kava, pridelana na manjših kavnih kmetijah v okolici mesta Banco Gotete, po katerem je tudi dobila ime.

Omenili bomo še eno, in sicer kavo Kolumbija las galeras, to je kava z najvišjih nadmorskih višin kolumbijske pokrajine Narino. Edinstvena mikroklima je zaznamovana v sadno-sladkih okusih kave. Pomislite na okuse slive in grenivk, s kančkom rjavega sladkorja. Vse to in še več jutri v parku pred Cankarjevim domom na Vrhniki med 10. in 20. uro. Ob 18. uri vas bo razveseljevala še skupina Prismojeni Profesorji Bluesa. vav