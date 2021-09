»Zanimanje za gorsko kolesarstvo raste. Manj je tujcev kot prejšnje leto, ampak je zato več mladih. Letos imamo rekordno število prijav,« je povedal organizator Tadej Tekavčič. Festival bo potekal vse do 19. septembra, v času evropskega tedna mobilnosti, ko je kolesarjenje tudi v Ljubljani na prvem mestu. Zainteresirani lahko aktivno sodelujejo v številnih adrenalinskih aktivnostih ali pa dogajanje le spremljajo, zato je program razdeljen na dva dela. Na tistega »za vožnjo« in tistega »za navijanje in zabavo«. MTB vikend poteka pod okriljem Mestne občine Ljubljana, v organizaciji KD Rajd, Golovec Trails in mtb.si.

Tekmovalna vročica Jutri je na sporedu tekmovanje za kralja in kraljico Bike Parka Ljubljana v Podutiku s štirimi disciplinami. Najboljša v seštevku vseh bosta okronana za kralja in kraljico. V nedeljo sledi SloEnduro 4Fun Golovec Trails na Golovcu, kjer je na startni listi zmeraj več kot 200 kolesarjev iz vse Slovenije. Do 18. septembra bodo v času festivala na voljo tudi brezplačni izleti in delavnice na različnih koncih Ljubljane pod strokovnim vodstvom učiteljev in vodnikov. Zadnji dan bo v koloparku na Novih Fužinah sklenjen z državnim prvenstvom v pumptracku, kjer se bodo kolesarji borili za naslove državnih prvakov.