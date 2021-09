Trasa kronometra na evropskem prvenstvu v Trentinu ni bila po godu slovenskemu kolesarskemu asu Tadeju Pogačarju. A dvakratni zmagovalec slovite dirke po Franciji in prvi kolesar sveta trenutno, je med glavnimi kandidati za najvišja mesta na vsaki dirki, kjer se pojavi na startu.

Ravno zato so bila slovenska pričakovanja tudi pred 22,4 kilometra dolgo vožnjo na čas zelo visoka. Šlo je za povsem ravninski kronometer, povprečne hitrosti najhitrejših pa so močno prekoračile 50 kilometrov na uro. Čeprav je tudi as iz Klanca pri Komendi drvel z visoko hitrostjo, pa je bil daleč od najhitrejših.

Njegova vožnja je spominjala na tisto iz državnega prvenstva v Kopru, ko ni našel pravega ritma in sta ga na domači tleh prehitela Jan Tratnik in Jan Polanc. Pogačar je na polovici progi že zaostajal za več kot pol minute, za najhitrejšim kolesarjem na stezi, domačinom Filippom Ganno. Italijanski specialist za kronometer se je na pot podal minuto za slovenskim kolesarje, a ga je na progi brez težav ujel in prehitel.

Slovenski šampion je bil tako močno potolčen, Italijan pa je enostavno letel na domačem terenu. Uro je na cilju ustavil pri 24 minutah 37 sekundah. Ko je Italijan že mislil, da je naslovu svetovnega prvaka dodal še evropski naslov, pa je bil na cesti še Švicar Stefan Küng, ki je izjemno odpeljal drugo polovico kronometra. Edini je prebil povprečno hitrost 55km/h in je na cilju za osem sekund prehitel Italijana. Švicar je s tem ubranil naslov, tretje mesto pa je zasedel Belgijec. Remco Evenepoel. Tadej Pogačar je zaostal minuto in 21 sekund ter zasedel 12. mesto.