Skupina migrantov je zjutraj v slabih vremenskih razmerah nasedla na čereh, je danes sporočila obalna straža.

Skupino, v kateri je bilo tudi 50 žensk in 20 otrok, sta na varno pripeljala dva patruljna čolna italijanske obalne straže v reševalni akciji, ki jo je dodatno otežilo razburkano morje. Reševalci so morali priplavati do ljudi in jim pomagati na rešilne splave.

Migranti in begunci, ki odhajajo iz Tunizije ali Libije, se pogosto odpravijo na italijanski otok Lampedusa, ki leži med Tunizijo in Malto, da bi tako vstopili v EU, vendar na morju mnogi naletijo na težave.

Po podatkih ZN je letos v osrednjem Sredozemlju umrlo 1100 migrantov, kar je več kot dvakrat več kot v enakem obdobju lani.