Septembra 2020 je francosko notranje ministrstvo poenostavilo postopek za pridobitev francoskega državljanstva za tuje zdravstvene delavce, varnostno osebje, čistilce, blagajnike in izvajalce oskrbe na domu, ki so bili mobilizirani med zdravstveno krizo, in sicer tako, da je skrajšalo minimalno obdobje bivanja v Franciji s petih na dve leti.

Po podatkih notranjega ministrstva je bilo v zadnjem letu na celotnem območju Francije vloženih 16.381 prošenj, 12.012 tujcev pa je uspešno pridobilo francosko državljanstvo.

»Ti ključni delavci so se javili na dolžnost za narod in normalno je, da jim sedaj stopimo naproti. Zato pozdravljam naše nove rojake in se jim zahvaljujem v imenu republike - tudi po njihovi zaslugi je naša država ostala trdna!« je v izjavi dejala delegirana ministrica Marlene Schiappa.

Leta 2020 je francosko državljanstvo pridobilo skupno 61.371 oseb, kar je 20 odstotkov manj kot leto prej.