Alenka Bratušek je dejala, da je novi val prestopov dokaz, da delajo dobro, in da to, kar obljubijo, tudi naredijo. Zatrjuje, da ne gre za trgovanje z lokalnimi predstavniki DeSUS, ter navaja, da so v SAB prestopili brez osebnih zahtev. Mravljakova je povedala, da so jih vabili iz vrst SD, vendar so jih zavrnili zato, ker niso želeli postati njihov glasovalni stroj. Ob prestopu so novi člani želeli zgolj zagotovilo, da se na upokojence ne pozabi.

V SAB kot cilje navajajo preboj med pet največjih strank z najmočnejšo mrežo na terenu ter ustanovitev največje seniorske organizacije med strankami ter socialnoliberalni program. Ob vstopu v SAB je predsednica članom obljubila, da bodo interesi upokojenk in upokojencev zastopani, prav tako pa obljublja boj za pravno in socialno državo ter pravice na tako lokalni kot državni ravni. Med razloge za prestop iz DeSUS v SAB so svetniki, ki so se na Livadi udeležili novinarske konference, navajali razloge na lokalni ter državni ravni, predvsem nezastopanje interesa upokojencev in članom, odmik od primarnih interesov ter vizije stranke in sprejem zakona o demografskem skladu. Zlatko Ficko med drugim kot razlog za prestop navaja, da v stranki DeSUS ni bilo več mogoče govoriti o demokratičnem delovanju stranke, ter da interesi ranljivih skupin, še posebno starejših, niso bili več zastopani. Bivša poslanka Marinka Levičar navaja, da v DeSUS ni bilo sodelovanja z vodstvom, in da so pozabili na volivce. V SAB pričakuje zavzemanje za pravice upokojencev in predvsem ustanovitev sekcije starejših.

Na tiskovni konferenci je bila prisotna tudi bivša poslanka Marija Antonija Kovačič, ki, hkrati z navedenim, poudarja zavezanost stranke SAB k zavzemanju za zdravstvo, ki je za občutljivo populacijo zelo pomembno. Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič pa se je na dogajanje odzval le z izjavo, da je vesel, da imajo v SAB zdaj vsaj 250 članov.