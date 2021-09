Varuh človekovih pravic išče kandidate za zagovornike otrok

Varuh človekovih pravic v oktobru in novembru načrtuje novo usposabljanje kandidatov za zagovornike otrok z območja celotne Slovenije. Prijave sprejemajo do 12. septembra. Uvodni vikend izobraževanja bo predvidoma 1. in 2. oktobra v Ljubljani. Delo zagovornika je prostovoljno in ne predstavlja delovnega razmerja.