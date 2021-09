Stranka PJD je glede na do sedaj preštete glasovnice prejela le 12 poslanskih mandatov. V dosedanjem sklicu 395-članskega parlamenta pa jih je imela kar 125.

Gre za močno nepričakovan poraz, saj so analitiki pred volitvami napovedovali, da bo stranki vendarle uspelo zadržati večino in oblikovati naslednjo vlado. Ankete v predvolilnem času so sicer v Maroku prepovedane in očitno je prišlo do spremembe volje volivcev ravno v tem času, navaja AFP.

Na drugi strani so se močno okrepili njeni liberalni tekmeci, ki so blizu kraljevi palači. Nacionalni neodvisni zbor (RNI) bo dobil 97 poslancev, Stranka za verodostojnost in modernost (PAM) pa 82. Sledi sredinska stranka Istiqlal oz. Neodvisnost, ki ji je z 78 osvojenimi poslanskimi sedeži uspel velik povratek; doslej so imeli 32 sedežev.

Stranka RNI je sicer doslej sodelovala v vladni koaliciji, v kateri je bila manjša stranka. Vodi jo milijarder Aziz Ahanuš, ki naj bi bil blizu kralju Mohamedu VI. Glavno opozicijsko stranko PAM pa je ustanovil Fuad Ali El Hima, ki je trenutno kraljev svetovalec.

V tej državi z okoli 36 milijoni prebivalcev ima sicer glavno besedo še vedno kralj, ki se je leta 2011 sredi arabske pomladi pod pritiskom ulice odrekel nekaj pristojnostim. Z ustavno reformo se je izognil usodi, ki je doletela avtokratske voditelje v nekaterih drugih arabskih državah, na primer v Tuniziji, Egiptu in Libiji. Tedaj je oblast v Maroku prevzela stranka PJD, ki je nato vse odtlej vodila koalicijske vlade.

Letos so prvič pripravili parlamentarne volitve skupaj z lokalnimi, da bi tako okrepili volilno udeležbo. Po podatkih maroškega notranjega ministrstva je bila v sredo nekaj več kot 50-odstotna, kar je več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2016, ko je bila 43-odstotna. A leta 2015 je bila višja udeležba na lokalnih volitvah, ko je bila 53-odstotna.