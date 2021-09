Fantomski zastoji na obvoznici

Gneča in zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko se v zadnjih tednih povečujejo. Stanje je precej kaotično, kar se odraža tudi v številu prometnih nesreč, ki nato še dodatno otežujejo promet. Letos je bilo nesreč že 109, več kot dvakrat toliko kot v enakem obdobju lani in skoraj trideset več kot leta 2019.