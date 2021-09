Dobitnika priznanja so razglasili na današnjem uvodnem regijskem dogodku v Zagorju ob Savi, s katerim se je začel cikel šestih srečanj ob 21. obletnici projekta Gazela. Direktor letošnje savinjsko-zasavske gazele Franc Pišek (na fotografiji na sredini) to priznanje vidi kot potrditev, kako pomembni so vztrajnost, pošten odnos do trga in kakovost izdelkov. Na fotografiji sta še direktorja dveh nominiranih podjetij: Primož Zelenšek, Chipolo (levo), in Miran Rauter, Hermi (desno).