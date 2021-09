Zdravniki kritični do pogoja PCT za obisk zdravnika: Iščemo rešitve, pravi minister Poklukar

Vlada je na začetku tedna zaostrila pogojevanje s PCT in ga predpisala celo za obisk zdravnika. Zaradi spornih določb odloka so na nogah tako pacienti in zdravniki kot tudi pravniki. “Ta teden je bil uvajalni, tako da iščemo rešitve,” odgovarja zdravstveni minister Janez Poklukar.