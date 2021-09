Nepreslišano: Rajko Pirnat, pravnik

Tisto, kar je bistveno, je v obrazložitvi vrhovnega sodišča, ki je jasno povedalo, da sta oba zakona, torej zakon o Slovenski tiskovni agenciji in PKP 7, pravna podlaga za izplačevanje, za mesečno, redno izplačevanje sredstev STA skladno s finančnim načrtom. In da ni potrebna nobena pogodba in da ni potrebna nobena uredba. Vse to je izhajalo iz zakona že prej, vsakemu, ki je malo bolj dobronamerno in v skladu z namenom bral zakon, je to jasno. Zdaj je vrhovno sodišče to še bolj jasno povedalo. Mislim, da vsebinsko ni več nobenega dobrega argumenta, zakaj ne bi vlada, torej Republika Slovenija, takoj začela izplačevati teh sredstev. Neposrednih pravnih posledic odločitve vrhovnega sodišča sicer ni, v tem je težava; upam, da bo STA čim prej prišla do izvršilnega naslova, torej da bo z izvršbo lahko neposredno posegla na sredstva proračuna. Čeprav je žalostno, da mora tako daleč priti.