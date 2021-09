Taktike in strategije blejskega foruma

Gledam fotografijo osrednjega panela na Blejskem strateškem forumu, objavljeno na enem od spletnih portalov. Na odru je v ravni vrsti razporejenih enajst stolov, na desetih sedijo moški. Predsedniki vlad, Janez Janša med njimi, predsedniki držav, visoki predstavniki evropskih institucij in vatikanski državni tajnik Pietro Parolin. Skrajno desno, na enajstem stolu, sedi edina ženska, podpredsednica evropske komisije Dubravka Šuica. Pogovarjajo se o skrajno pomembni temi – prihodnosti Evrope. Gledam to fotografijo in vse mi je jasno.