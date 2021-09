Najodmevnejša slovenska zgodba s paraolimpijskih iger v Tokiu je gotovo dvojni uspeh strelca Frančka Gorazda Tirška, ki je z zračno puško osvojil srebrno in bronasto medaljo. Poleg njega so slovenske barve zastopali še strelec Franc Pinter, plavalec Tim Žnidaršič Svenšek, atlet Henrik Plank, kolesar Anej Doplihar, lokostrelec Dejan Fabčič in namiznoteniški igralec Luka Trtnik.

Na sprejemu, ki ga je zaznamovalo veliko aplavzov in navdušenja, je sodeloval tudi slovenski raper Trkaj. »Ko smo se pogovarjali z ekipo glede scenarija za ta dogodek, smo rekli, da je treba narediti trenutek iz srca, velik freestyle zate,« je presenetil Tirška. V rimah mu je izkazal spoštovanje, svoj nastop pa sklenil z verzoma: »Ker res si zaslužijo najvišje mesto, ker v srcu imajo največje sredstvo. In to je sreča in volja, da se dvignejo tako kot rože ven iz polja do konca vesolja.«

Podpis Frančka Gorazda Tirška na zastavi slavnih

O svojih vtisih iz Japonske je Franček Gorazd Tiršek povedal, da je bila dežela vzhajajočega sonca zanj povsem novo doživetje. »So zelo prijetni, spoštljivi in marljivi ljudje. Občutki so bili fenomenalni, na vsakem koraku smo bili pozdravljeni, toplo sprejeti. Med prostovoljci, ki so pomagali na igrah, je bil pravi športni duh in tudi športnikom so dali prijeten občutek, toplo energijo, ki je zaradi covid razmer nismo dobili od navijačev,« je komentiral najuspešnejši slovenski paraolimpijec v Tokiu in dodal: »Kljub težkim pogojem in razmeram smo se zavedali, da smo na igrah zato, da dosegamo najboljše rezultate, in mislim, da je nam to odlično uspelo.«

Tekma v streljanju z zračno puško stoje, na kateri je osvojil srebro, je imela poseben naboj: »Bile so izredno težke razmere in močna konkurenca, boj je bil neizprosen. Treba je bilo dati vse od sebe. Verjamem, da sem unovčil svoje izkušnje in znanje.« Prva tekma v njegovih mislih še ni bila čisto zaključena, ko se je že začela druga, ki je bila še težja. Zopet borba do konca, brezkompromisen boj. »Vse je bilo treba vložiti in še več. Koncentracijo je bilo treba dvigniti na maksimum, čez mejo normalnega. Do zadnjega strela sem se boril in presrečen sem, da sem osvojil bronasto medaljo,« je ponosno povedal Tiršek in se nato ob imenih slovenskih športnih legend še sam podpisal na tako imenovanega zastavo slavnih, ki jo je s seboj prinesel predsednik Pahor.