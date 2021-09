V Parizu se je začelo sojenje dvajseterici za teroristične napade 13. novembra 2015, ko so v francoski prestolnici ubili 130 ljudi, več kot 400 pa ranili. Vse oči so uprte v 31-letnega Salaha Abdeslama, ki se tiste noči edini med osmimi napadalci ni razstrelil. Zdaj, ko je na sodišču potrjeval svojo identiteto, je dejal: »Najprej moram reči, da ni drugega boga, kot je Alah, in Mohamed je njegov prerok.« Glede poklica pa je dejal: »Vsakemu poklicu sem se odpovedal, da bi bil bojevnik Islamske države.«

Sojenje, ki poteka ob ostrih varnostnih ukrepih, označujejo za najodmevnejše v sodobni zgodovini države in ga bodo snemali za arhiv, ne pa tudi prenašali v živo. Poteka v posebej za ta dogodek postavljeni obravnavni dvorani v sodni palači v Parizu, ki bo gostila stotine odvetnikov, žrtev in njihovih sorodnikov, prič in novinarjev.

Vseh obtoženih je 20, a šest, od katerih je najbrž živ samo en, je odsotnih. Kar dvanajstim grozi dosmrtna ječa, čeprav razen Abdeslama nihče ni neposredno sodeloval v napadih. Devetnajsterica je obtožena, da je osem teroristov prenočila, jim dala lažne dokumente, orožje ali pomembne informacije, dva pa naj bi Abdeslamu po napadih pomagala zbežati v Belgijo. Sodba proti 20 obtoženim, ki so vsi, vključno z Abdeslamom, rojeni v Franciji ali Belgiji, 13 pa jih je članov Islamske države, bo izrečena predvidoma maja. Torej bo sojenje trajalo osem mesecev.

Začelo se je pred stadionom

Abdeslam se je 13. novembra 2015 zvečer s še tremi drugimi teroristi pripeljal pred stadion v predmestju Saint-Denis, kjer je potekala prijateljska nogometna tekma med Francijo in Nemčijo. Ni se jim uspelo prebiti na stadion in trije so se ob 21.20 razstrelili pred objektom, pri čemer je umrl en mimoidoči. Za Abdeslama pa še vedno ni jasno, ali eksploziv ni deloval ali se je zadnji trenutek premislil in se zato ni razstrelil. Hkrati je druga skupina teroristov nekaj kilometrov stran v samem središču Pariza streljala na mimoidoče in goste gostinskih lokalov. Ubitih je bilo 39 ljudi. Ista skupina je nato vdrla v koncertno dvorano Bataclan in ubila 90 ljudi, preden je postala tarča policistov in se razstrelila.

Kot je v torek na osrednjem televizijskem dnevniku France2 dejal nekdanji francoski predsednik François Hollande, ki je tistega apokaliptičnega večera v živo gledal nogometno tekmo, so ga takoj obvestili, da so se pred stadionom razstrelili teroristi. »Nismo smeli povzročiti panike,« se spominja. »Če bi zapustil stadion s polovico tribune za častne goste, bi gledalci, ki so že slišali prvo in drugo detonacijo – a niso vedeli, kaj se dogaja – poskušali zbežati.« Skratka, sledil bi smrtonosni stampedo.