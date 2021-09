Na OP ZDA v tenisu se tudi v drugem delu drugega tedna nadaljuje najstniška pravljica. Devetnajstletna Leylah Fernandez je dobila peti dvoboj zapored ter se uvrstila v polfinale. Pot do uvrstitve med najboljšo četverico je bila trnova. Po dveh urah in pol boja se je končala v podaljšani igri odločilnega niza, v katerem je bila 73. igralka sveta s 7:5 boljša od pete igralke Ukrajinke Elene Svitolina. Nagrada za Kanadčanko bo zajetna. Z uspehom kariere si je prislužila najmanj 675.000 ameriških dolarjev nagrade.

»Verjetno je bil četrtfinalni dvoboj moj najtežji v karieri. Ne zgolj po rezultatski plati, temveč tudi po psihološki. Svitolina je izjemna borka, kar sem sicer pred dvobojem vedela, a prvič občutila. Vselej se je pobrala iz rezultatskega zaostanka ter se v dvoboj vrnila močnejša. Res je, pri rezultatu 5:5 v podaljšani igri sem imela precej športne sreče. Potrebovala sem jo za takšen skalp. Zelo sem ponosna,« je razlagala Leylah Fernandez, ki v vseh pogledih navdušuje športni svet. Levoroka najstnica ima vse odlike, da v prihodnjem desetletju kroji vrh svetovnega ženskega tenisa.

Žreb je do Kanadčanke neusmiljen. V zadnjih treh krogih je izločila dve nekdanji zmagovalki New Yorka, Naomi Osaka in Angelique Kerber, včeraj bronasto olimpijko Elino Svitolino, v polfinalu pa jo čaka druga igralka sveta Arina Sabalenka. Belorusinja na OP ZDA gladko premaguje tekmice, njeno moč je v drugem krogu občutila tudi Slovenka Tamara Zidanšek. Arina Sabalenka je bila v četrtfinalu prepričljivo boljša od letošnje zmagovalke Pariza Barbore Krejčikove.

V New Yorku pa je konec najstniških sanj v moški konkurenci. Od turnirja se je poslovil Carlos Alcaraz. Osemnajstletni Španec je proti Felixu Augerje - Aliassimu zdržal na igrišču le dobro uro, potem pa je dvoboj zaradi poškodbe predal. Čeprav je Kanadčan igral proti precej mlajšemu tekmecu, je postal prvi igralec, rojen leta 2000 ali kasneje, ki si je na turnirju največje četverice zagotovil uvrstitev v polfinale. Felix Auger - Aliassime je postal tudi prvi Kanadčan, ki se je uvrstil v polfinale OP ZDA, severnoameriška država pa je imela nazadnje v moški in ženski konkurenci polfinalista na turnirju za grand slam pred sedmimi leti v Wimbledonu, ko je podvig uspel Eugenii Bouchard in Milošu Raoniću.

»V prvem nizu nisem občutil, da bi imel Carlos kakšne težave, saj sva ves čas izmenjavala močne udarce. Seveda sem vesel uvrstitve v polfinale, a sem pričakoval težji boj, v katerem bom moral od sebe iztisniti vso moč,« je dejal 21-letni Felix Auger - Aliassime. Kanadčan se bo v polfinalu pomeril z Daniilom Medvedjevom, ki je v četrtfinalu proti Nizozemcu Boticu Van de Zandschulp izgubil prvi niz na turnirju ter se tretjič zapored uvrstil v polfinale OP ZDA.