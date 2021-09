Za približno deset milijonov evrov nakita je v torek malo pred poldnevom skupina roparjev odnesla iz butika Bulgari, ki stoji v bližini prestižnega hotela Ritz na znamenitem trgu Vendôme v Parizu. Po divjem policijskem pregonu so prijeli tri osumljence, štiri pa še iščejo.

Po poročanju policije so v nedavno prenovljeni butik na trgu, ki predstavlja središče francoskega razkošja, vdrli trije oboroženi storilci. Po ropu, v katerem ni bil nihče ranjen, so pobegnili s sivim beemvejem, še štirje njihovi pajdaši pa s skuterji. Policija je na avto streljala manj kot dva kilometra stran, blizu nakupovalnega središča Les Halles. Trojica je takrat avto zapustila in se peš pognala v beg. Preden so jih prijeli, so enega ranili v nogo. Iskanje preostalih, ki so pobegnili s skuterji, se nadaljuje. Po poročanju medijev naj bi ukradli za približno 10 milijonov evrov nakita slovite rimske draguljarske hiše, ki deluje pod okriljem korporacije LVMH.