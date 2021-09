V nedeljo so mehiške oblasti ustavile in razgnale karavano migrantov, ki se je odpravila iz mesta Tapachula na meji z Gvatemalo proti severu države. To je bila že četrta karavana, ki se je minuli teden neuspešno poskušala prebiti do meje z ZDA. V primerjavi s prejšnjimi tremi je bila nekoliko bolje organizirana, štela pa je približno 500 migrantov, večinoma iz Salvadorja, Hondurasa, Gvatemale, Haitija, pridružilo se jim je tudi nekaj Kubancev in Venezuelcev. V manj kot 24 urah so po prehojenih štirideset kilometrih poti naleteli na posebne enote mehiške Nacionalne garde in pripadnike mejne straže Nacionalnega inštituta za migracije (INM), ki so jih prisilili, enako kot prejšnje tri karavane, da so se razpršili in vrnili nazaj.

Varnostne enote so jih ob petih zjutraj v nedeljo obkolile, ko so se ustavili za počitek. Vneli so se spopadi, nekaj migrantov so aretirali, drugi so se prebili do bližnjega mesta Huixtle. Po družbenih omrežjih krožijo videoposnetki, ki prikazujejo nasilno ravnanje nekaterih vojakov in policistov, Na enem je videti, kako policist z nogo pritiska glavo migranta k tlom ali pa kako vleče po tleh moškega s prestrašenim otrokom v naročju, ki prosi za pomoč. Predstavniki nevladnih organizacij za človekove pravice in agencije ZN v Mehiki so ravnanje represivnih organov označili za uporabo pretirane sile proti migrantom.

Približno 40.000 ljudi v zbirnem centru Oglasila se je tudi domorodna organizacija Zapatistična vojska narodne osvoboditve (EZLN) iz Chiapasa, ki vladi predsednika države Manuela Lopeza Obradorja očita izvajanje zahtev Washingtona oziroma ameriške »politike zadrževanja migrantov in beguncev« čim dlje od meje ZDA. V izjavi pravijo: »V zadnjih dneh smo bili priča nečloveškemu ravnanju, s katerim mehiška država obravnava migrante, ki se poskušajo izviti iz pasti, v kateri so se znašli v mestu Tapachula v zvezni državi Chiapas.« Ta južna zvezna država, ki je najrevnejša v Mehiki, je namreč postala zadrževalni bazen za val beguncev in migrantov na poti iz Gvatemale v ZDA. Mehiška obmejna policija migrante ob prestopu meje usmeri v bližnje begunsko taborišče v mestu Tapachula po pomoč in obvezno oddajo prošnje bodisi za azil bodisi za začasno prebivanje v Mehiki. Dejansko pa gre za »past«, pravi EZLN, ker traja najmanj šest mesecev, da prejmejo odgovor na prošnje. V tem času ne smejo zapuščati taborišča in če jim na koncu prošnjo zavrnejo, jih čaka izgon v Gvatemalo. Po podatkih mednarodne humanitarne nevladne organizacije Zdravniki brez meja, objavljenih v ponedeljek, je v Tapachuli ujetih približno 40.000 ljudi. Ob tem opozarjajo na nevzdržne razmere v tem zbirnem centru in na nujnost ukrepanja, ker gre za izjemno ranljivo populacijo. Njihov predstavnik v Mehiki Christoph Jankhöfer je obsodil prenatrpanost in pomanjkanje dostopa do zdravstvenih in socialnih storitev ter opozoril na velik delež žensk in otrok med njimi.