Osnovna šola Sostro: Do šole tudi po gradbišču

Začetek šolskega leta je za otroke matične Osnovne šole Sostro in njihove starše nekoliko drugačen, kot so ga vajeni. Dostop do šolske stavbe je namreč zaradi gradnje kanalizacije otežen. Ravnateljica Mojca Pajnič Kirn pritožb staršev ni dobila.