Okužbe in karantene: V šolah vse več praznih stolov

Organizacija Arnes me je obvestila, da sem v prispevku z zgornjim naslovom (Dnevnik, 8. 9. 2021) napačno zapisal naslednje besedilo: »Pojasnili so še, da trenutno na šolah poteka prenašanje elektronskih vsebin predmetov iz starega v novo šolsko leto, kar delno upočasnjuje sistem.« Arnes pojasnjuje, da imajo učitelji z novim šolskim letom tri različne možnosti upravljanja predmetov. Obstoječi predmet lahko ponastavijo in odstranijo vsebine, ki so jih ustvarili učenci v preteklem šolskem letu, ali pa jim šolski informatik postavi nov predmet iz predloge obstoječega. Opisana postopka lahko trajata od nekaj minut do nekaj ur. »Trajanje postopka je odvisno od količine naloženih vsebin, zato učiteljem priporočamo, da ga opravijo pravočasno in ne med poukom. Na delovanje sistema nimata vpliva. Sistem deluje normalno, trajanje postopka pa je enako dolgo, kadar koli se ta izvaja. Šolski informatik lahko učiteljem prav tako kadar koli v hipu odpre povsem nov predmet, v katerem pa ne bo nobenih vsebin,« so sporočili z Arnesa.