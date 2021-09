Kot je poročal ruski portal RT, je 63-letnemu Aleksandru Melniku, sicer znanemu ruskemu ustvarjalcu v Arktiki, med snemanjem na pečini spodrsnilo in je padel v vodo. 55-letni minister Jevgenij Ziničev mu je brez razmišljanja priskočil na pomoč, skočil v vodo, a priletel na skalo in se ubil.

V nesreči je umrl tudi Melnik, ki je bil eden slavnih ruskih režiserjev. Med najbolj znanimi njegovimi stvaritvami sta Novaja Zemlja (Nova Zemlja) iz leta 2008 in Teritorij iz leta 2015.

Ziničev je bil sicer dolga leta eden od osebnih varnostnikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kot je povedal njegov namestnik Andrej Gurovič, se je tudi v tem primeru pokazalo, da je bil vedno reševalec, ne zgolj minister. »Tako je bil vse življenje,« je sporočil Gurovič. Sožalje zaradi nesrečne smrti svojega dolgoletnega sodelavca je izrazil tudi Putin, še poroča AFP.

Ziničev je kariero začel kot član ruske obveščevalne službe KGB še v času Sovjetske zveze. Nato je bil v letih med 2006 in 2015 del Putinove ekipe telesnih stražarjev, nakar se je začel njegov politični vzpon. Med drugim je bil nekaj časa tudi guverner ruske eksklave Kaliningrad in namestnik direktorja službe FSB.

Maja 2018 je postal minister za izjemne razmere in s tem glavni koordinator odzivov države na naravne in druge nesreče. Bil je tudi član ruskega varnostnega sveta. Na območju Norilska si je zdaj ogledoval vajo več reševalnih služb, ki se je začela v torek in na kateri sodeluje okoli 6000 ljudi, še navaja AFP.