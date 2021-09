»Za celotno hrvaško kulinarično sceno je podelitev prestižnih Michelin zvezdic v okoliščinah svetovne pandemije koronavirusa izjemen uspeh. To je za hrvaški turizem zelo pomembno, saj ima naša država sedaj skupaj 10 restavracij z zvezdico Michelin oziroma 79 restavracij s katero med oznakami tega prestižnega kulinaričnega vodnika. To je potrditev kakovosti hrvaške gastronomije, torej naše celotne turistične ponudbe v tem segmentu, ki je eden glavnih motivov prihoda številnih ljubiteljev potovanj po svetu. Prisotnost naše države v vodnikih Michelin za nas predstavlja dodatno promocijo in prepoznavnost, hkrati pa tudi motivacijo v naših prizadevanjih, da bi Hrvaška postala vidna in mednarodno priznana eno-gastronomska destinacija«, je dejal direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić.

Destinacija, ki omogoča uživanje v pristnih in raznolikih gastronomskih doživetjih »Hrvaška je še posebej zanimiva destinacija, ki popotnikom in sladokuscem omogoča uživanje v pristnih in raznolikih gastronomskih doživetjih. Država ponuja lokalnim kuharjem lokalna živila izjemne kakovosti in s tem neomejene možnosti za kreiranje«, je povedal Gwendal Poullennec, mednarodni direktor vodnikov podjetja Michelin. »Zadnji meseci so bili za vašo državo težki, ne le zaradi zdravstvene krize, ampak tudi zaradi potresa. Kljub vsem izzivom hrvaška kulinarična scena raste, zlasti na obali in v prestolnici. Naši inšpektorji so našli strokovnjake, ki so strastni in predani svoji deželi«, je dodal Poullennec.