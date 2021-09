(Nedeljski dnevnik) #Foto Da vemo, kam odleti, še obroček za na pot dobi

»Obročkanje je najstarejša metoda spremljanja in preučevanja ptic. Ptici potem, ko jo ujamemo v najlonsko mrežo, na nogo namestimo aluminijast obroček ustrezne velikosti z registrirano oznako, določimo vrsto, spol, starost, izmerimo dolžino peruti, stehtamo in spustimo. Večkrat ko je ptica opazovana ali ujeta, več podatkov dobimo, to je življenjsko dobo, pot ptice, njeno prehranjevanje in obnašanje ter značilnost populacije posamezne vrste,« na kratko na srečanju v idiličnem Vodomčevem gaju pod vasjo Cerovo pojasni obročkovalec Jože Bricelj iz Bizovika.