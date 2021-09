V sporočilu za javnost so na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani zapisali, da so raziskovalci »razvili in klinično preskusili napredno avtologno celično zdravilo nove generacije za zdravljenje raka prostate«.

Po njihovih navedbah naj bi bilo preživetje bolnikov s karcinomom prostate, zdravljenih z avtolognimi imunohibridomi, pripravljenimi s fuzijo dendritičnih in tumorskih celic, povezano z zmanjšanjem populacije celic ubijalk v periferni krvi.