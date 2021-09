(Nedeljski dnevnik) Virusu se ne bo izognil nihče

Ob pregledu covidnega dogajanja po delih sveta, kjer se je virusna različica delta že dobro udomačila, si je težko zatiskati oči pred dejstvom, da so pred nami naporni meseci. Če se nam je zdela prejšnja jesen, ki jo je krojil izvorni virus, naporna, so z različico delta in manj kot 50-odstotno polno precepljenostjo prebivalstva pred nami težki meseci.