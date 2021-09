Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Dejanje je obsodila Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ljubljana, kjer so v sporočilu za javnost zapisali, »da je dejanje vandalske narave« in da kaže »na sovraštvo nad vsemi, ki so nam priborili svobodo izpod jarma fašizma in nacizma«.

Spomenik stoji ob poljanski gimnaziji v Ulici talcev in zaznamuje dogodek 13. oktobra 1942, ko so na tem mestu ob zidu fašisti ustrelili 24 talcev. Je prvi javni povojni spomenik v Ljubljani.