Že pred nekaj tedni je Jamie Spears napovedal, da se je pripravljen umakniti kot skrbnik, saj je Britney že večkrat prosila sodišče za razveljavitev skrbništva. Tako pevka kot njeni oboževalci menijo, da je skrbništvo, ki je bilo uvedeno po več pevkinih živčnih zlomih, "kruto in izkoriščevalsko".

Jamie Spears je dejal, da je po "nedavnih dogodkih" vprašanje, ali Britney še vedno potrebuje nadzor sodišča nad njenim življenjem in posli. V vlogi sodišču je zapisal, da je Britney sodišču že povedala, da "želi nazaj nadzor nad svojim življenjem brez varovalk skrbništva". Sama želi odločati o svojem zdravljenju in denarju, želi se poročiti in imeti otroka, če bi se tako odločila. "Skratka, želi živeti svoje življenje po svoji izbiri brez omejitev skrbnika ali sodišča," še piše v prošnji.

V zadnji mesecih je Britney Spears (39) sodišču dvakrat povedala, da je skrbništvo "zloraba" in ga pozvala, naj očetu odvzame vlogo skrbnika. Odvetniki njenega očeta pa so po poročanju dpa dejali, da si je Jamie Spears vedlo želel, le kar je najboljše za hčer. Tako je v prošnji sodišču zapisal še, da bi morala Britney dobiti priložnost, da sama upravlja s svojim življenjem, če verjame, da lahko in če želi končati skrbništvo.

Britney Spears, ki je zaslovela že kot najstnica, od leta 2018 ni več nastopala, sodišču pa je povedala, da se na odre ne bo vrnila, dokler bo pod očetovim skrbništvom. Skrbništvo, ki ga je sodišče uvedlo za Britney, je sicer kompleksna pravna rešitev, ki se jo ponavadi uvede za zelo stare oziroma bolehne in slabotne ljudi.