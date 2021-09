Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila ter zavarovali kraj. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so dodali na policiji.

Na kraju požara so gasilci našli tudi liste z napisi, ki pozivajo k svobodi ljudstva in ustavitvi »PCT terorja«. »Ljudstvo vam bo sodilo za vaše zločine, zelo kmalu,« je še zapisano na listih.

Vzrok požara še ni znan, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.