Večina mladih cepljenju ne nasprotuje

Center za socialno psihologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je danes predstavil prve izsledke raziskave o odzivih mladih na epidemijo in ukrepe ter o odnosu mladih do cepljenja. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 15 in 30 let. Mladi večinsko cepljenju ne nasprotujejo, izrecno ga zavrača le 30 odstotkov.