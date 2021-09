V četrtek bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno. Jutro bo sveže, čez dan pa bo zelo toplo.

Vremenska slika: Nad večjim delom srednje in vzhodne Evrope je območje z visokim zračnim tlakom. S šibkimi vzhodnimi vetrovi nad naše kraje priteka suh in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja, ki bo čez dan oslabela.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.