Žarišče potresa je bilo 11 kilometrov jugovzhodno od Acapulca v mehiški zvezni državi Guerrero, je sporočila mehiška seizmološka služba. Guverner zvezne države Guerrero Hector Astudillo je za mehiško televizijo Milenio TV dejal, da je v bližini mesta Coyuca de Benitez umrl moški, na katerega je padel drog električne napeljave.

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je v video poslanici sporočil, da zaenkrat ni poročil o večji gmotni škodi.

Drogovi električne napeljave so sicer glede na navedbe dopisnika francoske tiskovne agencije AFP padli na številna vozila v Acapulcu. Poškodovane naj bi bile tudi nekatere stavbe.

Turisti so zapuščali hotele, za dodaten nemir pa je poskrbel niz popotresnih sunkov, je povedala županja mesta Adela Roman. Iz stanovanjskih sosesk po njenih besedah poročajo tudi o uhajanju plina.

Tresenje tal so močno občutili tudi v delih prestolnice Ciudad de Mexico, kjer so se prebivalci in turisti iz hiš in hotelov prav tako množično podali na ulice.

Zaenkrat ni poročil o resni škodi, je na Twitterju sporočila županja Claudia Sheinbaum. Več sosesk je ostalo brez oskrbe z električno energijo, ki se jo trudijo pristojne službe čim hitreje znova vzpostaviti, je dodala.

Pristojni ameriški center je sprva za pacifiško obalo zvezne države Guerrero izdal opozorilo pred možnostjo cunamija, a ga je vmes že preklical, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mehika je eno izmed potresno najdejavnejših območij na svetu, saj leži na petih tektonskih ploščah. Potres z magnitudo 8,1 je 19. septembra 1985 v Ciudad de Mexicu zahteval več kot 10.000 smrtnih žrtev in uničil na stotine hiš. Na obletnico tega potresa leta 2017 je potres z močjo 7,1 terjal 370 smrtnih žrtev, večinoma v prestolnici.