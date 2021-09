Okužbe in karantene: V šolah vse več praznih stolov

V izobraževalnih ustanovah raste število okuženih in karanten, ki so odrejene celotnim oddelkom. Po zadnjih dostopnih podatkih je v karanteni 3933 otrok, učencev ali dijakov oziroma 1,33 odstotka populacije. Sindikat vzgoje in izobraževanja Sviz je včeraj k cepljenju pozval še preostalo tretjino zaposlenih.