Mislim svoje mesto: Vladno podzemlje

K o je februarja 2000 Wolfgang Schüssel, tedaj šef avstrijske ljudske stranke in bodoči kancler, ki je sklenil koalicijsko pogodbo s Haiderjevimi svobodnjaki, svojo ministrsko ekipo vodil k slavnostni prisegi pri predsedniku države Thomasu Klestilu, se je moral v predsednikove prostore v Hofburgu podati pod zemljo. Zgoraj, na prostem, jih je čakalo na tisoče demonstrantov z jajci in paradižniki v rokah ter z obilo razočaranja in jeze. Schüssel je namreč prelomil lastno obljubo in nepisano pravilo. Šef ljudske stranke je ves čas zatrjeval, da bo stranka v primeru slabega volilnega rezultata odšla v opozicijo, a se je kljub temu, da je pristala šele na tretjem mestu, za hrbtom socialdemokratov, ki so dosegli največ glasov, pogajal s svobodnjaki, se postavil za kanclerja in jih vzel v vlado. S tem je prekršil do tedaj veljavno nepisano pravilo, da Haiderjevi svobodnjaki zaradi svoje razdiralne politike ne sodijo na čelo države. Od takrat je v spominu Avstrijcev podzemni hodnik pod Hofburgom povezan z vlado, ki je na oblast prišla z ukano in ne uživa podpore ljudstva.