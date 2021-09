Žan Mark Šiško, košarkar Bayerna: Sekulić bi stvari težko postavil bolje

Kot vse kaže, bo košarkar Bayerna Žan Mark Šiško v letošnji sezoni edini slovenski predstavnik v elitni evroligi. Klemen Prepelič in Mike Tobey sta z Valencio »izpadla« v evropski pokal, neznanka pa je trenutno le še Zoran Dragić, ki še nima novega delodajalca. Šiško bo imel v novi sezoni še pomembnejšo vlogo, saj trener Andrea Trinchieri močno računa nanj. 24-letni Ljubljančan je bil sicer sila potrt, ko mu je poškodba prepone preprečila sodelovanje v reprezentanci. Mnogi so mnenja, da bi lahko bil prav on jeziček na tehtnici, ki bi Sloveniji omogočil preboj v veliki finale na olimpijskih igrah. A Šiško se s preteklostjo preveč ne ubada. Bolj stremi v prihodnost in upa, da bo v dresu članske reprezentance končno zaigral na velikem tekmovanju.