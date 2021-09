v skladu z zakonom o medijih zahtevam objavo popravka na včerajšnji N. N. o tem, kako Kranjčani pogledujejo proti Ljubljani zavoljo brezplačnih vozovnic za mestni avtobus za upokojence. Gorenjski del obsežnega uredništva rubrike N. N. ostro protestira glede teh pavšalnih in pomanjkljivih navedb in dodaja, da so v Kranju vsi enakopravni. Vsak se lahko ves dan vozi z mestnim prometom za ceno enega evra! Ali lahko v Ljubljani, kjer enkratna vožnja stane 1,3 evra, za ta denar dobim kavo? No, ne! V Kranju jo lahko! Ves mesec se v Kranju lahko z mestnim prometom vozite za 10 evrov. Ali v Ljubljani (kjer je mesečna vozovnica 37 evrov) za ta denar lahko pojem zrezek? No, ne! V Kranju ga lahko. Vse leto se v Kranju lahko z mestnim prometom vozite za manj kot 100 evrov. Se lahko v Ljubljani? Saj poznate odgovor. Da na področje parkiranja raje sploh ne pridemo!

Hvala za objavo popravka.