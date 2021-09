Pediatri in šolski zdravniki opažamo številne težave: od preprostih tikov do motenj čustvovanja, povečanja pojavnosti samopoškodovalnega vedenja, prehranskih motenj, anoreksije ter vseh oblik čustvenih motenj, ki so posledica pomanjkanja socialnega kontakta. Zato je toliko bolj nerazumljivo, da so tako slabo precepljeni učitelji, ki so bili glavni zagovorniki odprtja šol. Vsi, ki protestirajo, da morajo biti šole odprte – če bi se cepili vsi, bi bile odprte. Zahtevati odprte šole in biti necepljen je dvojna morala.

Sem strpen človek, ure in ure sem debatiral s proticepilci, ampak zdaj je moje tolerance konec. Morda pa bo kdo iz proticepilskega gibanja ugotovil zmoto in jo priznal. Večer