Odprto pismo Nataši Sukič, predsednici komisije za peticije v DZ

Spoštovani, dne 2. septembra 2020 sem na vašo komisijo naslovil peticijo. V uvodnem delu sem se skliceval tudi na pet členov iz Ustave RS. S strani komisije ni bilo nikakršnega odziva, zato sem naknadno na komisijo naslovil še dva urgentna dopisa, a zaman. V drugem dopisu sem citiral odstavek iz predhodno pridobljenega mnenja te iste komisije, in sicer: »Pravica do peticije se izvršuje neposredno na podlagi Ustave Republike Slovenije in obsega pravico neovirane vložitve peticije zavezanemu naslovniku in pravico dobiti odgovor nanjo. Organ, kateremu je bila peticija predložena, jo je dolžan obravnavati in nanjo odgovoriti, ni pa dolžan sprejeti prav takšne rešitve in odločitve, kot izhaja iz peticije.«